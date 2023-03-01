39歲大陸女星孫儷在2011年以《後宮甄嬛傳》的「熹貴妃娘娘」一角紅遍華人圈，之後主演《芈月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲劇作品，躍為一線女星。同時，孫儷與男星鄧超更是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，一家四口幸福美滿。近日，孫儷曬出女兒跳拉丁舞的美姿與老公逗趣回應，笑翻不少網友。

近日，孫儷在微博曬出一系列8歲女兒「小花」跳著拉丁舞的美照，只見小花穿著豔紅的舞裙，舉手投足充滿架式，在舞台翩翩起舞，小小的身姿看起來相當專業，而看到這幕孫儷也升起了「吾家有女初長成」的喜悅。

孫儷回憶起小花當時學舞的過程，透露當初女兒走上拉丁舞這條路，肯定不是被自己影響，因為用有舞蹈背景的她，小時候是練芭蕾的，「後來妹妹第一次和我說要跳拉丁時，首先我不反對，但是我對拉丁一無所知，我不能給她任何建議，因為我不懂」，女兒在報備過後，孫儷也就放手讓孩子去做，自己再也沒管過。

孫儷發文透露女兒當時學拉丁舞的契機。(圖/孫儷 微博)

她也進一步表示，「舞蹈這顆種子都是小花自己種下的，自己在生根在發芽」，她坦言為人父母真的要更多去傾聽孩子的內心孩子的感受，因為「唯有熱愛才能堅持，只有堅持才能成功」如果當初因為她有限的認知去改變了女兒的選擇，那就不會有昨晚在舞台上那翩翩起舞，光芒四色的小精靈了。這番話激起了網友的共鳴，「母女一脈自然是最像的」、「優秀的孩子身後有一個優秀的媽媽」、「小花好棒，猶如花仙子」。

鄧超稱看不清楚獎牌。(圖/孫儷 微博)

而身為爸爸的鄧超也十分關心女兒的表現，問起孫儷小花得了甚麼獎，孫儷唸他連獎牌的顏色都分不清，「金色是第一，銀色是第二，銅色是第三……我心想你怎麼什麼都要我來回答」，結果鄧超返了一張圖給孫儷，看得她哈哈大笑表示：「這確實看不清，他說他努力分辨，感覺自己快色盲了！」