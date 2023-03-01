香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殘忍謀殺分屍，日前已在案發現場發現的湯鍋中尋獲她的頭顱，但目前主要軀幹與雙手仍不知去向，警方也正在打鼓嶺的新界東北堆填區搜查中，昨（28）日蔡天鳳的親友首度現身前往太平間認屍，對此，蔡天鳳友人也就是男星周英杰（現名：清晞誦）回憶家屬當時認屍的畫面，坦言一度擔憂家屬會承受不住。

根據《明報》報導，周英杰坦言很擔心去認屍時，蔡天鳳的家屬會承受不住，因此提醒家屬可以先想像進去後即將面對的畫面，待能接受再進去，他也提到，當時法醫解釋了很長一段時間，進去以後還用布遮住不想讓家人看到的位置「我知道是很震撼的！主要是那雙腳，有傷口的部分是遮了，我聽法醫解說到這裡，我都已經蹲低了」。

接著，他表示，幸好當時家屬順利撐過了這一部分，在完成所有儀式後大家才有時間坐下，接著透露當時蔡天鳳現任老公Chris在認屍後沉默了好一段時間，而蔡天鳳媽媽相當堅強，不過現任婆婆情緒則較為激動直說「我媳婦這麼愛漂亮、這麼愛美，平常也都這麼漂亮…」另外，他也強調「現在大家心情都比較沉重」。

據悉，蔡天鳳家屬在沙田富山公眾殮房（太平間）辦理完手續後，便前往蔡天鳳遭分屍的案發現場進行超度儀式，當時蔡天鳳的母親情緒潰堤，倒在女婿Chris懷中大哭，前婆婆則難過說道「你這一生的善良用錯地方了，傻妹，被不值得的人吃了，這些狼心狗肺的啊，吃了你的心了啊，傻妹」並向蔡天鳳喊話「妳不用太掛念我們，放心走吧，上路啦，你的人生化作塵埃啦！好感激遇到你，只是可惜緣份短暫」。