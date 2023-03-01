昨（2月28日）是228事件76周年，總統蔡英文南下台南，舉辦228事件中樞紀念儀式。對此，前立委郭正亮認為，蔡英文此舉很刻意，同台的前立委沈富雄也分享，自己在228時有親眼目睹，有代表乘吉普車前往憲兵隊。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》表示，蔡英文選擇在台南辦228中樞紀念儀式、特別提湯德章故事的行為很刻意。他指出，228事件在民進黨內，是對抗外來政權、追求自由民主的一個「Logo」，而這一定會跟「抗中保台」做連結的。

郭正亮也認為，蔡英文在致詞時稱，讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮、與世界來往，是她做為總統責任的行為，也會跟賴清德的競選調子接在一起，且賴清德曾任台南市長，因此才刻意選在台南辦。

一旁的沈富雄補充，他在台南的家距離舊台南憲兵隊（位於今台南市中西區衛民街一帶）只有一個街區、距湯德章被處決的民生綠園只有一條街，二二八事件時，當時不到10歲的他透過家裡的門縫看到，有市民代表拿著白旗，坐著軍用吉普車去憲兵隊。

沈富雄表示，這些血淋淋、不幸的事件他都親眼見到過，但這個冤、這個仇「要報幾年？」