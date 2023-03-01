國防部日前公告將修正《全民防衛動員準備法》，將之更名為《全民防衛動員法》（全動法），內容包括16歲以上學生造冊，讓許多家長擔心孩子恐要上戰場，且該法還可在未來管制媒體，讓國民黨立委賴士葆怒批，在自媒體的時代，民進黨此舉就是要與全民為敵。

賴士葆昨（2/28）日在臉書表示，蔡政府不久前強推數位仲介法，在輿論撻伐下功敗垂成，沒想到現在又捲土重來，想透過全民防衛動員法借屍還魂，以打假訊息及防認知作戰的名號，要全然掌控新聞從業人員及相關出版、廣播、電視、網際網路等媒體事業，讓人不寒而慄。

賴士葆提到，憲法本就有規定，遇到緊急危難、重大變故等狀況時，總統得經行政院會議之決議發布緊急命令，提交立法院追認，現在執意要修全民防衛動員法，只是讓人看清蔡政府企圖，不濟代價的想要全面掌控媒體！

賴士葆說，民進黨在野時全力捍衛新聞媒體自由，執政後念茲在茲的卻是想全面掌控媒體，但在這個自媒體時代，所有人都可以在社群平台上發聲，「蔡政府要掌控所有新聞媒體通路就是與全民為敵，走回威權的老路，只是更加的背離民意罷了。」