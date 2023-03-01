為防範大陸勢力、選舉賭盤介入2024年台灣總統大選，最高檢察署日前邀集調查局、刑事局開會，決議自今(1)日起啟動「整合防止境外勢力介入選舉」、「整合打擊選舉(網路)賭盤」2大聯繫平台，最高檢並指示檢調警以專責專人彙整分析相關資料。爬梳勾稽可能嫌疑人，並建請法務部比照貪瀆、賄選及重大案件，鼓勵民眾檢舉境外勢力、賭盤介入大選因而破案者，從優給予獎金等獎勵。

最高檢上月6、8日邀集調查局、刑事局召開「整合防止境外勢力介入選舉聯繫平台會議」、「整合打擊選舉(網路)賭盤聯繫平台會議」，決議自3月1日起由最高檢、台灣高檢署、刑事局、調查局成立「113年公職人員選舉防止境外勢力介入選舉聯繫平台」、「113年公職人員選舉中央打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」；各地檢署在選舉查察期間，發覺有境外勢力以金錢、財物（包括虛擬通貨等）或其他不正利益介入選舉案件，即陳報聯繫平台協調處理。

「境外介選聯繫平台」、「打擊賭盤聯繫平台」自今天起每3個月召開一次，自7月1日後每2個月召開1次，10月1日起每月召開1次。 檢調警須派專人彙整選舉相關及賭盤資料進行分析，並就特定意圖介入我國選舉者，爬梳勾稽可能嫌疑人，陳報最高檢彙整。

最高檢要求警調如查出異常交流金額情事，即時通報各地署專責檢察官指揮偵辦，並針對賭盤案件溯本清源，必要時依《洗錢防制法》洗錢罪聲請通訊監察。如遇跨轄區案件或須緊急處置者，陳報聯繫平台協調辦理。

另為了增加檢警查緝的動力、民眾檢舉的誘因，最高檢建議刑事局、調查局就查緝境外勢力介入選舉、賭盤案件訂定績效考核方式與獎懲辦法；最高檢將對偵辦有功的警調人員函請獎勵，也將加重檢察機關選舉查察評比成績，以鼓勵偵辦；另建請法務部就民眾檢舉境外勢力介入選舉、選舉賭盤案件因而破案者，明文增列給獎事項並從優獎勵。