陳姓男子3年前發現結婚逾20年的林姓妻子手機LINE中，王姓男子向她問「好朋友來了嗎」「愛妳我的寶貝」等，陳男驚覺被戴綠帽憤而提告向王男求償200萬元，並與林女離婚，台灣高等法院認定，王男與林女的交往已逾越一般朋友交往，判決王男須賠償50萬元確定。

陳男提告主張，他與林女在2000年結婚，婚後感情和睦，夫妻共創事業，並共同育有4名子女，不料，2020年他從林的手機通訊軟體LINE中發見王與林有許多超乎一般社會情誼之對話。

陳說，王男稱林女「寶貝」、「愛妳我的寶貝」、「好朋友來了嗎」，及林回稱「回來上厠所就有紅的了，下午量就有漸增了」、「我也好愛你，身體顧好」、「想你」、「等寶貝你道晚安」、「愛寶貝」等，且2人曾經一起出國同遊吳哥窟，他提告要求王男賠償。

高院認為，王男明知林女是有配偶之人，仍與林女交往，並共同至國外旅遊，顯已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，足以破壞陳男與林女夫妻信賴基礎與婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，並導致離婚，判決王男須賠償50萬元。