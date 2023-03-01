2022年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率達到17％、12％、9％。雖然整體營運仍受原物料、人工等相關成本干擾，但聖暉*透過規模經濟大量採購、嚴控各項費用支出、適當滾動調整專案工期及報價等策略，獲利率優於2021年。

以客戶所在地區域表現來區分，2022年台灣的營收占比為56％、大陸37％、其他7％；相較於2021年台灣的占比45％，大幅提升主要是受惠於全球供應鏈重組所創造的工程訂單持續認列。以產業別來區分，半導體占59％、電子組裝17％、其他24％。由於半導體相關工程逐漸完工，其營收占比相較於2021年的61％微幅下降。

在地緣政治的牽動下，台商對外投資轉向東南亞。聖暉*在東南亞大部份國家都有子公司在地就近提供完整服務，目前聖暉*東南亞員工占總員工人數10％，東南亞地區未來將持續呈現接單倍增成長力道。此外，聖暉*積極擴大國際化人才團隊、精進內部管理綜效，不排除持續找尋業務結盟夥伴深耕海外。

聖暉*未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來1～2年營運，在地緣政治與疫情的衝擊下，全球供應鏈重組所帶動的投資將持續在不同的產業中啟動。