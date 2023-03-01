亞洲天團5566成軍至今20年之久，先前更在北高兩地舉辦演唱會，不過卻只見孫協志、王仁甫、許孟哲以及退團的小刀登台開唱，始終不見王少偉身影，也讓不合傳聞甚囂塵上，沒想到王少偉及孫協志及昨(28日)驚喜合體，大讚彼此是「最真的兄弟」，直接打破不合傳聞。

王少偉昨在臉書PO出與孫協志的合照，只見兩人對著鏡頭露出一抹微笑，難得相聚的喜悅之情全寫在臉上，接著PO文表示：「最真的兄弟，最真的相聚」，簡短一句話打破多年來的不合傳聞，隨後，孫協志也PO文回憶起兩人從認識以來的過往，表示從訓練拼戰至今，已經二十多年，強調如此多年過去，唯一不變的是「男人之間的情誼」，證實彼此毫無心結。

眼見兩人驚喜合體，讓粉絲難掩興奮表示：「協志一直強調不管幾個都是5566」、「期待合體的那天到來」、「朋友是老得好，薑是老的辣」、「期待少偉哥有一天能歸隊同台演出」、「時代的眼淚5，566那時後好紅喔」、「提的起放的下，才有男人的味道」、「期待少偉哥可以歸隊，56不能亡」、「始終要放下的，始終要合體的」、「希望下次可以看到5個人合體」。

孫協志強調與王少偉之間不變的是「男人之間的情誼」。 （圖／孫協志Tony Sun臉書）

根據《三立新聞》報導，經紀人孫德榮過去受訪時，曾透露5566於事業顛峰時，王少偉提出加「183CLUB」，當時雖不解為何要跨團，但最後仍答應對方，並指出王少偉的意圖就是想「當老大」，至於為何5566成員各分東西?他不諱言指出癥結點是「不團結」，疑指王少偉是造成5566無法合體的關鍵原因。