許多人有排尿結束後尿液仍持續滴落的困擾，因會使得內褲潮濕有異味，讓人頗為尷尬，泌尿科醫師表示，不同於頻尿、急尿等問題可靠藥物改善，尿完後仍一直滴尿的問題，無法透過手術或藥物改善，只能透過縮肛運動，也就是凱格爾運動來改善。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書粉專上表示，診間常有男性病患抱怨，透過藥物可改善頻尿、急尿、排尿不順等泌尿道問題，但尿完後尿液仍一直滴的困擾始終存在，由於這會讓內褲潮濕有異味，讓人誤會自己尿失禁。

侯鎮邦說明，人在排尿結束後，肛門口會不自主收縮，此收縮動作會讓尿道最後一段尿液排出體外，但隨著年齡漸長、身體逐漸虛弱，骨盆腔基底的收縮力也較差，使得排尿動作結束後，部分尿液仍存在尿道中，之後持續滴落到內褲上。

他坦言，上述問題無法透過手術改善，藥物也只能有些微幫助，因此他建議有此困擾的人做縮肛運動，也就是凱格爾運動。

衛福部豐原醫院表示，凱格爾運動方式為， 平躺並讓雙腳膝蓋彎曲，收縮臀部肌肉，並做憋尿運動，之後保持骨盆底肌肉收縮5秒鐘，然後慢慢放鬆，5到10秒後，重覆此運動，應每日至少3次，每個運動作20遍以上。