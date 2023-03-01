228連續假期最後一天，有民眾在新北板橋自行車道發現超粗眼鏡蛇，立即通報動保處，截至28日晚間，沒有再發現這條蛇的蹤跡。

目擊者表示，他經過板橋浮州自行車道時，驚見一條粗大的眼鏡蛇，在路燈座旁活動，且緊鄰自行車道。由於附近有很多小朋友遊玩，擔心民眾安全，原PO立即通報新北市動保處，並提供路燈編號（810571），供動保處人員搜索。

板橋浮州自行車道，被民眾發現有大蛇出沒。（翻攝爆料公社）

不過一直到28日晚間，都沒有再看到這條蛇出現。提醒民眾，天氣越來越暖，尤其每逢3、4月清明節前，是蛇類出沒的季節，若前往河濱、墓地，務必提高警覺。