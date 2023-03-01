玉山醫療隊以加壓艙，救治高山症患者。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

攀登玉山是很多人的夢想，但在低溫環境爬山，考驗體力和適應力，在排雲山莊駐診的玉山醫療隊，3個月內救助近百位急性高山症山友，還以PAC（攜帶型加壓艙）救治嚴重高山症的山友。

攀爬高度超過海拔2500公尺，身體無法適應低壓、低氧環境，出現頭暈、頭痛、噁心嘔吐、食不下嚥等身體生理變化，就是俗稱的「高山症」。

玉山醫療隊在近3個月冬季駐診過程中，發現山友59％有頭痛症狀，部分民眾出現腸胃道症狀，就醫年齡20-39歲占62％，年輕人占多數，而入夜後陸續出現急性高山症的山友，甚至無法下床，必須由醫師、護理師前往寢區看診。

其中，有1名山友持續噁心嘔吐，診斷為疑似高山腦水腫，醫療隊立即使用PAC（攜帶型加壓艙），讓患者躺進加壓艙，操作者利用腳踩幫浦充氣，進而增加艙內的壓力，模擬海拔下降約1500公尺的環境，讓病患可恢復血氧量，緩解高山症症狀，當天就由醫師待命、其他4位醫護人員互相輪值的方式守護病患，順利將患者 送下山。

擔任玉山醫療隊隊長的竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，高海拔山區因空氣稀薄所產生的高山症可分為急性高山病、急性腦水腫、急性肺水腫3類，天氣愈冷、海拔愈高，愈容易產生高山症。患者從第1次爬百岳的年輕人、到有無數高山經歷的健腳，都有可能會高山症發作，也有很多山友不慎扭傷、跌倒造成創傷、或腸胃不適等各種狀況。

「玉山醫療隊」成立至今已20年，脫下白袍換上登山服裝的醫護人員，在接下來的每個周末，仍會揹著沉重的裝備，帶著醫療使命奔向玉山。

玉山國家公園管理處提醒山友，高山氣候變化大，入夜後是零下低溫，上山前要檢視隨身攜帶的保暖衣物及裝備，是否足以因應高山低溫環境，身體狀況能否負荷高強度的運動，如果體能無法負荷，務必下撤勿強行攀登。