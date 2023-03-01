小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。3月1日宣告利率又遇上228長假，多數公司在長假前召開宣告利率會議，3月主要壽險公司如國壽、富壽、南山、新壽、遠雄人壽、台新人壽等都確定不調整，全球人壽有五張現售美元保單，宣告利率會拉升10點，最高拉上3.7％；三商美邦人壽則是10張新台幣利變年金，宣告利率拉升5到10點，最高拉上1.8％。

台壽雖已舉行會議拍定3月宣告利率，但下令「保密」，3月1日才對外公開，避免中壽跟進，半夜都可能重新召開會議，硬是比台壽宣告利率高一點或拉平。

【1】保單利率 壽險業上演諜對諜

中國人壽與台灣人壽「生死鬥」3月繼續上演。主要壽險公司如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽等都已確定3月保單宣告利率不調整，台壽也已開會決定，但下令保密到1日才能公告，避免競爭對手中壽「半夜都加開會議跟進」。

【2】半導體股還有戲

台股半導體族群今年以來吹響反攻號角，全球晶圓代工龍頭台積電領銜，加上聯電、聯發科、創意等共12檔指標股全線上漲，半導體行情颳起台股龍捲風，外資看後市樂觀論調不變，伴隨國際資金回流，指標股多頭行情還沒走完。

【3】BDI指數連八揚 千點在望

波羅的海運價指數BDI上演破底翻，2月底連漲八天、累計漲幅86.79％至990點，所有船型日租金強彈，3月1日將挑戰千點大關！3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民、慧洋、中航等航商看好，散裝航運將率先重返成長軌道，運價逐季看增。

【4】美迎40年最大公寓供應 租金跌勢料持續

美國房市急凍、連帶租房市場也出現明顯降溫！根據Apartment List網站指出，截至今年1月的過去6個月期間，美國主要大都會公寓租金均下滑！然而面臨今年將迎來近40年最大公寓交付量，預料租金跌勢將持續下去。

Apartment List表示，美國1月公寓新租約租金中位數不僅較去年8月底減少3.5％，並創下過去5年首度租金在連續6個月期間每月租金都走跌的紀錄。

【5】美批准7成涉陸出口許可

美國總統拜登近年持續設置晶片出口禁令等各項防堵政策，為中國先進科技發展制肘。但美國商務部遞交眾議院的書面資料顯示，美國商務部等部門截至2022年9月的一年內，共批准將近70％涉中國出口許可申請。商務部強調，相關許可不是美國出口管制的漏洞，中國仍是執法重點。