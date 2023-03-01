一名男子阿偉（化名）與一對情侶一同租屋，因隔壁套房傳出性愛聲，阿偉竟拿手機隔著牆壁偷錄音，又將錄音檔分享給朋友，最終遭情侶檔發現並報警提告，但法官認為阿偉僅分享給一名友人，並未對外散播給不特定人士，因此判其無罪。

據判決書指出，阿偉（化名）和一對情侶為室友，2020年10月到12月間，阿偉在租屋處將手機開啟錄影功能後，緊貼於情侶2人所承租之套房外牆放置，無故竊錄2人性行為所發出之聲音，又錄音檔以LINE通訊軟體傳送給友人，而友人覺得不妥，因此又傳給情侶檔之好友，請其轉告2人被偷拍一事，2人得知後報警怒告。

事後雙方和解，阿偉所涉妨害秘密罪部分獲得撤告，但仍因涉犯散布猥褻聲音罪嫌遭檢方起訴。經檢警調查，確認阿偉存有4段該對情侶檔的錄音檔。

但法官認為，阿偉僅有將其所竊錄之錄音檔傳送給一名友人，並無其他積極證據足證明其有將錄音檔傳送予不特定人、多數等使該等檔案擴散於眾之行為，因此判其無罪。

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