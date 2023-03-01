王雪紅表示，過去三年，大家都因為疫情經歷互動方式的範式轉變。但多年來依然深信用人文結合科技，可以釋放人類的無窮的想像力，從最根本基礎上永遠改變人們在世界上交流和互動的方式。未來需要一種全新的思維模式，以消費者為中心的創新和突破性的5G科技更需要積極的跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進的服務、為企業展開新的契機，這不僅可以創造令人興奮的全新體驗，同時也塑造人類和科技的未來。

王雪紅更進一步表示這適用在全球各地的消費者和政策制定者之間，更可以一起釋放元宇宙和XR技術的全部潛力，為人類創造一個真正身臨其境和包容的數位世界。首先，必須確保人們能夠快速、輕鬆地得到豐富完整的消費者和企業體驗，更重要的是盡最大努力呈現積極的體驗，以開放和安全的方式支持共同創作者社區。透過HTC VIVE，更建立虛擬實境和業界標準，在2015年推出VIVE時，連接速度還不夠快，無法提供高保真無線VR，因此，PC VR提供了當時最好的體驗。隨著5G和未來6G的到來，將為人們提供更快、連接更緊密的無線體驗。時至今日，由於技術突破的融合，XR硬件可以真正支援VIVE和VIVERSE，讓大家在各領域實現協同合作。

王雪紅再次提到合作夥伴Surgical Theater和虛擬實境的技術整合，創建了獨特的解剖結構和腫瘤的360度XR模型，快速的幫助醫療團隊為病人的治療做出明智的決定。耶魯大學醫學院的研究發現受過VR培訓的外科醫生的速度提高了29%與錯誤減少了6倍。她更相信透過協同合作創造的不僅僅是技術，更是建立於社區和社會的重要性，然而，在打造這個前瞻性的社會前，科技必須先將用戶的隱私、安全和顧慮放在首位，特別在AI浪潮剛剛到來的時候，必須學習來自Web 2時代的諸多案例，具體來說，圍繞道德，內容節制和社交策展，以改善互聯的元宇宙。