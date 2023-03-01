一名美容師小美和按摩師男友交往期間，發現男友偷拍多支兩人性愛影片及裸照，氣得立刻要求分手。未料男方卻傳性愛片給女方恐嚇「我是妳的惡夢」，「要將影片寄到電視台並上傳網路，我一出事馬上動手」，甚至揚言要燒她頭髮及在臉上劃刀。林女嚇得報警提告，一審男方遭判5月得易科罰金，民事部分，台灣高等法院判賠30萬元確定。

根據決書，美容師小美和按摩師男友曾為男女朋友關係，男方於民國110年9月5日起至同年11月22日間，用LINE傳送2人交往期間所拍攝之裸露及性愛照片、影片給小美，並連續傳送「我已經警告過你，你會玩死你自己」、「好好跟著我，我會是你的幸福，想跟我作對，我是你的惡夢」、「現在你的幸福已經是過去式了」、「我準備好了幾十支USB，裡面有你的照片跟影片，會發給國小跟國中的小朋友。已經交代我朋友，我一出事馬上動手！二、將影片上傳網路，你會暴紅」。

為了防止女方報警，男方還恐嚇表示「我一出事，馬上上傳影片，並寄三支影片到電視台」，甚至恐嚇女方，「你如果沒了頭髮，臉上多幾個刀疤，不知妳的人生會變成怎樣？」，等你頭髮被燒光，手斷了，妳再來求我。

女方在心生恐懼下，整天活在驚恐當中，最後決定報警，並提告求償。法官審酌，兩人原為男女朋友關係，男方傳送裸照、性愛影片給前女友，意圖恐嚇將來加害對方，社會上任何人看了都會心生畏懼，自是不法侵害他人自由人格權且情節重大，因此女方請求之慰撫金，應以30萬元為適當。