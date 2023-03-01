南投縣立委補選倒數計時，縣長許淑華自3月1日起請假3天，全力投入輔選，為國民黨立委候選人林明溱助選；許淑華表示，縣府建設與工作持續運作，一如往常服務縣民；請假期間遇有重大事項，隨時可以回到縣府指揮調度，縣政工作中輟。

此外，許淑華提醒民眾，留意投票倒數階段假消息流竄，甚至變造影音檔混淆視聽；民眾若聽到賄選相關訊息，應盡速通報檢警調單位；南投縣不允許賄選、造謠訊息及暴力等不法行為，大家一同維護良好選舉風氣。