38歲戲劇女神柯佳嬿近來以電影《想見你》到韓國宣傳圈了一票粉絲，當地還有粉絲送上另一位男神孔劉照片的衣架，逗得她樂不可支。而私下她和大她兩歲的坤達結婚5年多，由於小倆口低調不常曬恩愛過節，一度傳出各過各的，今(1日)週刊則直擊兩人私下約會甜蜜依舊，坤達的車牌還藏有老婆的生日密碼「110」。

柯佳嬿早年演出周杰倫MV出道，之後演出電影《艋舺》、偶像劇《小資女孩向前衝》、《必娶女人》等身價水漲船高，以《必娶女人》獲得金鐘視后後，接著又以《想見你》二度奪獎，早年她和柯宇綸、王柏傑傳交往，2012年因演出《我們發財了》和坤達相識相戀，2017年登記結婚。

據《鏡週刊》報導，柯佳嬿和坤達婚後不如其他明星夫妻愛曬恩愛，坤達也曾坦言自己不浪漫、不重視節日，兩人一度傳出有各自的生活，本月中媒體直擊兩人到咖啡店約會，接著又續攤吃下午茶、逛古董店，還偶遇張孝全，大秀平凡小夫妻的情趣，自稱不是寵妻魔人的坤達，私下也用自己方式和太太甜蜜互動，最後一起逛了兩小時書店。

柯佳嬿出道前曾是幼稚園老師，結婚後免不了被追問生孩子話題，婚禮當天柯佳嬿被問做人計畫，直接回應：「今天晚上啊！」被老公虧是不是有喝酒。2021年有網友不禮貌在柯佳嬿臉書下留言催凍卵，柯佳嬿回她知道，「（但）跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子？」去年見網紅「德州媽媽沒有崩潰」分享部分媽媽後悔生小孩的心聲卻遭網友抨擊，柯佳嬿也罕見跳出說：「一百個人就有一百種想法和故事，應該互相尊重，各自安好。忙著對別人的人生指手畫腳，不如花心思把自己的生活過好。」

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