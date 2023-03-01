不少人都有過「打點滴」的經驗，而大部分的點滴只是「營養補充品」，馬偕紀念醫院急診部醫師翁梓華直言「能吃就不用打」；至於打點滴其中一個目的是要「限制病患行動」，剛好利用打點滴的時間好好休息，身體過勞狀況也會好轉。

翁梓華在臉書發文表示，東方人可以說是世界上最愛打點滴的「注射大國」，根據世界衛生組織的統計，大陸人一年的點滴注射數接近世界總注射次數的1／3，此外大陸人一年平均要打8瓶點滴，遠大於世界的2.5至3.3瓶。

點滴的功用是什麼？翁梓華說：「大部分的點滴只是營養補充品，但能吃就不用打！」點滴是一種透過靜脈注射給營養的方式，醫師會根據病人的狀況，酌量添加營養物質，例如B群、鉀離子等等，「不過說穿了就是些水、醣、電解質、維生素（甚至連蛋白質都沒有）。」

很多人會認為，點滴直接進入血液，效果更好，翁梓華澄清：「其實並不然，比起從嘴巴吃進去的，這樣的補充『杯水車薪』。」他舉例，一瓶急診常用的含糖補充液D5W 500c.c.，裡面也只有25公克的糖，全部打完也才只有100大卡的熱量，「還不如直接去喝一杯珍奶700大卡來得有效率」。

翁梓華直言，「比起腸道吸收，吊點滴的效率差強人意，對於我而言，如果病人能吃就吃。」真的是遇到不得已的情況，像是一直吐不能吃、準備開刀、病人狀況需要精準控制輸液量、急救大量失血等，這時候才會安排點滴治療。

除了補充營養之外，點滴有一個很大的功用是作為藥物的載體。許多的藥物設計的時候相當「濃縮」，如果直接打到血管內，會因濃度太高而引發「血管炎」，這時候就會要用點滴為載體，先把藥物混在點滴裡面，再給病人掛上。

點滴也可用來限制病患行動，翁梓華表示，許多來急診的人，其實只是身體疲勞過度，適度的休息就會改善，點滴的使用剛好可以限制病患的行動，給他們「充分的理由」休息，好好休息一陣，自然身體狀況也會變好。

點滴也是用來給急診醫師「觀察」的工具。翁梓華表示，在急診，許多的疾病沒辦法第一時間診斷，放回家又擔心病況會惡化；不放回家，病人留下來也沒辦法立即治療些什麼。這時候，急診醫師就會開點滴給病人用，一瓶點滴吊完大約6至8小時，剛好是觀察病情的時間區間。