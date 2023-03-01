遠百於228連假期間推出「走！春遊去~228限時快閃」，國際精名品有滿額贈送，帶動精名品逾兩成業績成長，春季氣候多變，加上政府延長家電補助方案，近期在百貨添購家電的消費者不少，家用各類別銷售都是成長，寢具、枕頭亦搭上換季熱潮暢銷。

此外，春遊踏青需要休閒新裝，推升休閒成長2成、男裝成長2成5，餐飲、家飾更交出成長3成的佳績；3月即將進入母親節檔期前哨，美妝品牌專櫃等帶動全館買氣，為業績挹注動能。