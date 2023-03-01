遠傳總經理井琪表示，5G推展至下一階段B5G、6G的關鍵之一就是「高頻毫米波技術」，這次MWC的世界級舞台上展現對先進「高頻毫米波技術」的研究成果。光寶科技擁有厚實的網通技術能量，和頂尖大學國立陽明交大都與「遠傳5G實驗室」合作密切，是遠傳5G生態圈、遠傳5G姊妹實驗室的重要合作伙伴。遠傳積極布局下一代關鍵技術，致力提供客戶最佳化行動網路部署方案，同時堅定邁向永續發展的重要目標，打造台灣科技服務在國際供應鏈的重要地位。

台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案，是遠傳5G實驗室與合作夥伴的共同研發成果，目的是為解決5G毫米波深層室內覆蓋的棘手問題，結合多項國際發明專利，由三大前瞻技術組成：「5G毫米波小型化基地台設備」、與國際材料大廠共同開發先進科技材料「毫米波整合智慧反射板」、與國立陽明交通大學電信所共同研發「智慧反射板AI機器人快速選址技術」，擁有高度技術含量，是名副其實的黑科技。

毫米波技術大多採用24GHz以上的高頻頻段，具備頻寬大、指向性強的特色，適合用於密集區域的覆蓋建設，結合「5G毫米波小型化基地台設備」將滿足工業4.0、智慧建築、AR/VR、即時運算等新型態通訊應用場景需求，也是未來延伸至低軌衛星、元宇宙、6G、自駕車等更高頻寬與更低延遲效能的關鍵技術。

「毫米波整合智慧反射板」可以根據環境需求客製化調整無線電波角度，強化5G毫米波的指向性，將無線訊號反射至沒有覆蓋的區域，解決真實情境中的盲區覆蓋問題。並且具備彈性部署、低功率能耗的特性，提升覆蓋率的同時，達成淨零排放目標。「智慧反射板AI機器人快速選址技術」則利用AI結合自走車快速找出最佳化部署位置，相較於人工作業，智慧反射板的佈建時間、成本能節省高達10倍以上，有效提升5G毫米波覆蓋、無線傳輸品質。