郭姓男子在2021年以LINE通訊軟體傳送林姓前女友在交往期間所拍攝之裸露及性愛照片、影片，還恐嚇要寄給電視台並散布給林的親友，刑事部分郭男被依恐嚇危害安全罪判刑5月，可易科罰金確定，林女提告求償部分，台灣高等法院判賠30萬元確定。

林女表示與郭男曾為男女朋友關係，郭男2021年9月5日起至同年11月22日間，以LINE通訊軟體傳送2人交往期間所拍攝之裸露及性愛照片、影片給她，並接續對她傳送「我已經警告過你，…你會玩死你自己」、「好好跟著我，我會是你的幸福，想跟我作對，我是你的惡夢」

郭男恐嚇林「現在你的幸福已經是過去式了」、「我準備好了幾十支USB，裡面有你的照片跟影片」「影片上傳網路，你會暴紅」「我會先寄電視台」、威脅將加害林女的生命、身體、名譽，致她心生畏懼，受有精神上痛苦，她求償30萬元，法院判郭男須賠償30萬元確定。