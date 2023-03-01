大谷翔平將返日備戰經典賽。（美聯社）

天使二刀流球星大谷翔平今（1）日獻出春訓首次登板，面對上賽季對戰防禦率僅有1.09、投得相當得心應手的運動家，送出2.1局2K、2保送且無失分的表現，持續展現壓制力，運動家也派上大谷翔平在日職的同梯、同樣是高中甲子園球星的藤浪晉太郎先發應戰，也投出2局3K沒有失分的內容，最終天使狂敲11支安打，以11比5帶走勝利。

大谷翔平首局送出三上三下，第2局面度首棒打者投出保送，接著再以三振、雙殺化解壘上有人的危機，原本計畫投2局的大谷翔平因用球數精簡，第3局他面對2個打者分別投出三振、保送後退場，本場最快球速來到98英哩（約157.7公里），這也會是大谷翔平唯一一次在春訓登板，隨後他將飛回東京與日本代表隊會合，備戰本屆WBC（世界棒球經典賽）。

Shohei Ohtani tunes up for the World Baseball Classic. 😤 pic.twitter.com/lraHKqCjl7 — MLB (@MLB) February 28, 2023

同樣也是春訓首度登板的藤浪晉太郎，首局以犀利指叉球送出2次三振，奪得球迷目光，不過第2局卻碰上亂流，開局連續投出3次保送，造成滿壘無人出局的危急局勢，教練團喊暫停喘口氣後，藤浪晉太郎穩住陣腳，先以三振凍結壘上跑者，再讓對方打者敲出雙殺打化解危機，以無失分的表現結束投球工作。

Highlights from Shintaro Fujinami's first official start! Ran his fastball up to 97 mph with splitters up to 92. Mixed in a some sliders but often missed high and armside with them, and also saw two curveballs. Final line: 2 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 3 K. pic.twitter.com/2sRh9iulzm — Kyle Kishimoto (@kylemoto10) February 28, 2023

此戰大谷翔平並未以二刀流方式上陣，「神鱒」卓奧特（Mike Trout），不過天使仍相當爭氣，新秀派瑞斯（Kyren Paris）貢獻5分打點，新同學傑克藍（Jake Lamb）敲出三分砲，天使4到7局皆有分數進帳，展現兇猛火力，最終以6分差擊敗運動家，天使拿下春訓第3勝。