天使二刀流球星大谷翔平今（1）日獻出春訓首次登板，面對上賽季對戰防禦率僅有1.09、投得相當得心應手的運動家，送出2.1局2K、2保送且無失分的表現，持續展現壓制力，運動家也派上大谷翔平在日職的同梯、同樣是高中甲子園球星的藤浪晉太郎先發應戰，也投出2局3K沒有失分的內容，最終天使狂敲11支安打，以11比5帶走勝利。
大谷翔平首局送出三上三下，第2局面度首棒打者投出保送，接著再以三振、雙殺化解壘上有人的危機，原本計畫投2局的大谷翔平因用球數精簡，第3局他面對2個打者分別投出三振、保送後退場，本場最快球速來到98英哩（約157.7公里），這也會是大谷翔平唯一一次在春訓登板，隨後他將飛回東京與日本代表隊會合，備戰本屆WBC（世界棒球經典賽）。
同樣也是春訓首度登板的藤浪晉太郎，首局以犀利指叉球送出2次三振，奪得球迷目光，不過第2局卻碰上亂流，開局連續投出3次保送，造成滿壘無人出局的危急局勢，教練團喊暫停喘口氣後，藤浪晉太郎穩住陣腳，先以三振凍結壘上跑者，再讓對方打者敲出雙殺打化解危機，以無失分的表現結束投球工作。
此戰大谷翔平並未以二刀流方式上陣，「神鱒」卓奧特（Mike Trout），不過天使仍相當爭氣，新秀派瑞斯（Kyren Paris）貢獻5分打點，新同學傑克藍（Jake Lamb）敲出三分砲，天使4到7局皆有分數進帳，展現兇猛火力，最終以6分差擊敗運動家，天使拿下春訓第3勝。
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