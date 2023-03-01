昔日因拍攝全裸寫真一炮而紅的豔星林鳳英，2016年遠嫁給比利時富商老公Marc後，便淡出演藝圈，專注於家庭生活。結婚10年的他們每年共同生活約150天以維繫遠距婚姻，加上悉心照顧老公、繼子和小姑，將婚姻經營的幸福美滿。豈料，林鳳英竟為了1名女子和尪鬧離婚，原因也因此曝光。

林鳳英36歲時邂逅大6歲、身價約5億的比利時度假勝地De Panne民宿老闆Marc Vermeesch（馬克），兩人克服文化、語言障礙，交往3年決定訂婚，但因為證件及手續問題，延了4年才成為合法夫妻。她爸媽原以為女兒出嫁，已是「外人」，沒想到至今仍被比利時政府拒發結婚證件，擔心女兒遭退貨，林爸爸甚至還笑問她：「要不要我跟妳老公說，我們家拒絕外銷退貨。」幸好，老公心疼林鳳英的苦苦等待，主動從戶頭轉了1千萬存款給她，又把遺產都分好，讓林鳳英感動不已，覺得自己深深地被信任。

林鳳英認真經營婚姻，不過偶爾還是會與老公的家人有摩擦。(圖/林鳳英 臉書)

不過，異國婚姻相愛容易相處難，林鳳英與外籍繼子相處過程偶有摩擦，據《聯合報》報導，老公Marc非常溺愛22歲的兒子，但兒子帶女友回家住這幾天，女方態度甚差，氣得林鳳英對老公放話：「再讓那女的來我們家，我們就離婚！」

事實上，林鳳英當年因為閨蜜跟老公的表弟相戀，才促使他們相識，沒想到閨蜜跟表弟最終緣盡情滅，未能結成正果，反而是她跟老公走到了一塊，從彼此認定對方。林鳳英婚後淡出螢光幕，即便嫁給有錢的老公，她還是努力追尋夢想，考上推拿師證照開店做生意以外，老公也將法國純手工香皂的代理權給她，此舉讓她每個月都有固定的收入，林鳳英笑說比直接匯錢給她還有安全感。