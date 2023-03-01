民眾黨發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

有「政壇最美發言人」之稱的民眾黨發言人徐千晴，從去年九合一選舉期間，擔任民眾黨新竹市長候選人高虹安發言人，便引發高度關注。徐今（1）日遭爆與前副總統吳敦義次子吳子文祕戀，徐本人雖低調表示，兩人僅是認識很久的朋友，卻讓她再躍矚目焦點。徐不僅有出眾外型、高學歷，更來自演藝圈，在台灣跟大陸都累積不少演藝作品亦曾演出電影，斜槓身分堪稱「政壇異數」。

徐千晴以高虹安發言人之姿首度亮相，是在去年10月4日，當時正值九合一選舉期間，民眾黨提名參選竹北市長的林冠年，因涉酒駕被撤銷黨籍和提名，高虹安發聲明譴責酒駕，遭民進黨新竹市長候選人沈慧虹陣營批評是在「切割」。徐則現身回應，稱高只是堅持心中價值與社會倫理，跟切不切割有什麼關係？更重砲反批，難道要像沈一樣，在林智堅被台大和中華大學撤銷碩士時，繼續力挺嗎？

徐千晴媒體初亮相即因犀利口條與高顏值，掀起網路熱議。網友湧入PTT論壇、各大YouTube影片及臉書相關連結留言，盛讚她是「全台最美的發言人」、「民眾黨第一美女」、「民眾黨Jisoo」，更紛紛大喊「我戀愛了」、「真的太漂亮了」、「民眾黨怎都找得到這種人材？」「這個比學姊還正」，可見引發的轟動。

據了解，徐千晴今年32歲、屏東縣出生、目前未婚；文化大學法律學系財經法律組畢業後，赴上海復旦大學國際法學碩士班深造，而後投入演藝圈，在台灣和大陸都累積不少電視廣告、偶像劇、綜藝節目主持作品，更曾參與電影《阿九》演出。進入政壇後，擔任過國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理，自去年2月14日起出任民眾黨發言人，並被高虹安特別延攬為競選辦公室發言人，高勝選後徐則歸建民眾黨發言人。

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