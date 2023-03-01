宜蘭礁溪一間蔥油餅攤，老闆娘找錢時疑似用大拇指撥掉一張百元鈔，再向客人稱「少一張」，俐落手法引發網友公憤。臉書上也出現和攤商名稱一樣的粉專，多篇貼文大讚自己的蔥油餅餡料飽滿且每日更換食用油，其中一篇貼文還嗆網友「是眼紅我們生意好，中傷我們嗎？」但眼尖網發現該粉專今日凌晨才建立，質疑遭人冒名惡搞。

臉書粉專昨（2月28日）新增多篇貼文，內容為「你們這些酸民是眼紅我們生意好，中傷我們嗎？」、「精選優質食用油都是每日更換，各位眼睛都是雪亮的」、「好吃不油內餡飽滿蔥多」、「多年的蔥油餅製作手藝累積而成」等，還上多張傳油鍋、蔥油餅內餡的照片。

粉專的言論再度引發網友留言，「笑死！真不要臉，是不是不小心的，你的良心比大家的眼睛更清楚」、「魔術師蔥油餅」，還有人酸店家「技巧不錯」。

有眼尖人發現，事件爆發是在2月28日，但粉專卻是今（3月1日）凌晨才建立，質疑遭網友惡搞，網友說「如果冒名建立粉專挑撥就不太好了。」《中時新聞網》打電話給店家求證，電話沒有接通，但店家「變魔術」搓掉百元鈔事件，恐繼續延燒。