斥資12億元修整的新竹棒球場，本要作為WBC熱身賽場地，但至今卻仍無法使用，日前更傳出沒下雨球場卻積水的誇張狀況，再度引起各界討論。今有最新消息傳出，新竹棒球場原本有編列4000多萬元的預算在排水工程上，但最後卻被全數刪除，政風單位已深入追查。
新竹棒球場工程體檢會2月22日舉辦第1次會議，委員在會前赴現場查看情況，結果發現日前挖出廢棄電線的坑洞竟出現積水情況，但當時幾天內新竹全無下雨，加上過去測試時，包括紅土區及左、中、右外野草皮等處皆有積水問題，新竹棒球場的排水問題因此成為大眾關注焦點。
據《鏡週刊》今（1）日報導，2017年8月教育部核准的計畫書中，有編列4000多萬元與排水相關的費用，但2019年新竹市府與巨佳營造簽訂的工程契約，相關金額就已有減少，最後巨佳營造在2020年5月提出的預算書中，整個排水項目更被刪光光，新竹棒球場究竟有無做排水工程，驗收官員卻沒對此表達質疑，恐有監工不實的疑慮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。