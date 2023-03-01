高虹安再揭大祕寶！ 新竹棒球場「沒下雨卻積水」 爆4千萬排水預算全被刪光 @ChinaTimes ​

斥資12億元修整的新竹棒球場，本要作為WBC熱身賽場地，但至今卻仍無法使用，日前更傳出沒下雨球場卻積水的誇張狀況，再度引起各界討論。今有最新消息傳出，新竹棒球場原本有編列4000多萬元的預算在排水工程上，但最後卻被全數刪除，政風單位已深入追查。

新竹棒球場工程體檢會2月22日舉辦第1次會議，委員在會前赴現場查看情況，結果發現日前挖出廢棄電線的坑洞竟出現積水情況，但當時幾天內新竹全無下雨，加上過去測試時，包括紅土區及左、中、右外野草皮等處皆有積水問題，新竹棒球場的排水問題因此成為大眾關注焦點。

據《鏡週刊》今（1）日報導，2017年8月教育部核准的計畫書中，有編列4000多萬元與排水相關的費用，但2019年新竹市府與巨佳營造簽訂的工程契約，相關金額就已有減少，最後巨佳營造在2020年5月提出的預算書中，整個排水項目更被刪光光，新竹棒球場究竟有無做排水工程，驗收官員卻沒對此表達質疑，恐有監工不實的疑慮。