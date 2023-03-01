陳松興認為，大陸經濟發展目前陷入三大困境，分別為路線之爭（新文革、國進民退、新冷戰成型）、全球浪潮（供應鏈與科技脫鉤、防疫過當導致經濟窒息、氣候變遷）以及宏觀經濟（債務膨脹不可持續、雙循環改革失敗，內需提振不易、資產泡沫破滅，系統風險上升）。中俄關係已經確立了「新冷戰」格局，全球化經濟轉向「地緣經濟」，過去低通膨環境的供需關係不會恢復。

陳松興強調，中國從1990年的中等貧富不均國家轉變為最不均等的國家之一，大陸在解封前，三駕馬車就已失靈，中國2022年GDP成長僅有3%，遠低於5.5%的目標。在經常帳方面出現警訊，服務貿易的資本流出上升，商品貿易的基本流入減少。失業率上升以及廢棄「動態清零」助長社會事件，包括「學生白紙革命」、「中產煙花革命」及「老人白髮革命」等。

央行今天業務報告中指出，今年全球經濟成長的4大風險包括:一、美歐勞動市場經緊俏及供應鏈回流恐使通膨升溫。二、美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐擴大經濟成長減緩幅度。三、中國大陸經濟下行風險仍在，恐影響全球經濟復甦。四、氣侯變遷加劇大宗商品供應不確定性，地緣政治風險亦升溫。