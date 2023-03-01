亞泰2022年合併營收為42.93億元，年成長2%，營業毛利為7.62億元，年成長8%，營業淨利為5.4億元，年成長6%，稅後盈餘為5.78億元，年成長36%，創下歷年新高，每股盈餘為7.98元，業績表現亮眼的亞泰對股東也很大方，如同公司在日前法說會承諾將維持往年高配息率，亞泰董事會決議每股配息5.8元，配息率約72.68%。

亞泰也積極拓展產品線，新開發應用於工業檢測相關如：太陽能板、紡織布料及車用電池銅箔檢測等，目前正積極進行客戶驗證中，吳淑品表示，這是公司未來幾年很期待的產品。

亞泰1月合併營收為2.26億元，年減12.93%，展望今年，吳淑品表示，由於通膨升息、終端庫存調整，客戶相對保守，今年第1季比較淡，不過第2季及第3季會逐步回來，今年將是逐季往上，高峰會落在第3季及第4季，希望今年業績能夠維持水準。

亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，目前總產能為年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元，主要用於設備維持。