星宇航空2月14日以來，呈現飆漲走勢，股價短短5個交易日，從19元附近大漲至50.5元，超車華航(2610)、長榮航(2618)及台灣虎航(6757)，一度成為航空股王。但上周二開始高檔出現大幅震盪，單日股價從50元墜落到31.5元附近，周五收在36.1元，單周還是上漲7.6％。但2月中以來暴漲，櫃買中心祭出「圈存交易」方式，單筆10張或單日30張，要先付全部價金、圈存，以上周實施後的情況來看，也達到有效降溫。

搶搭這波「噴射機」的股民相當多，但套牢的散戶也不少，臉書也出現星宇航空套牢自救會，讓星空航空不得不發出四點聲明，希望股民用合理價格購入、理性購入。

從股東結構來看，小股民可說蜂擁而至，2月10日100張以下股東，合計43953人，但到了上周五，已經衝高到73885人，又以1到5張的散戶衝上55397人增加最多。百張以上大戶則「高割離席」，尤其千張大戶已經減少到14人。

如果從星宇航空去年興櫃掛牌時當時9月30日統計，股東人數總計只有1286人，千張大戶高達31人，百張以上大戶累計265人，百張以下散戶也才只有1000人左右，興櫃半年下來，已累積7萬多名小股東對K董股票的熱愛。