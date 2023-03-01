今年元月開局美股表現強勁，惟2月反轉走低。經濟數據和聯準會官員的發言促使投資人重新評估這樣的可能性，即央行將利率調升至高於市場預期，且維持高利率的時間將比最初所預期的更久。

三大指數月線為3個月以來第2度收黑，道瓊指數2月收跌4.19%，今年以來下跌1.48%；標普500指數和那斯達克指數月線分別跌約2.61%和1.11%，但今年以來仍然上漲。

自聯準會去年啟動升息周期以來，市場波動就變得司空見慣。標普500指數今年以來有18個交易日漲跌幅至少1%，和2022年前兩個月相當，而最終2022年全年有122個交易日漲跌都在1%以上。

根據聯邦基金期貨，操盤手已開始押注3月升息幅度加大到50個基點的可能性，儘管這種可能性仍然偏低，約為23%，但這表示市場預期利率可能在9月升抵5.4%到頂。

美國各交易所成交量總計為116.3億股，過去20日均量為114.6億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.13：1。那斯達克上漲與下跌股數比為1.03：1。

標普500指數成分股有9檔創下52周新高、10檔創新低。那斯達克指數成分股有85檔創52周新高、91檔創新低。

★主要指數

道瓊指數跌232.39點或0.71%，收32,656.70點。

標普500指數跌12.09點或0.30%，收3,970.15點。

那斯達克指數跌11.44點或0.10%，收11,455.54點。

費城半導體指數上漲7.18點或0.24%，收2,958.39點。

★消息

芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee表示，如果要制定良好的政策，而不是依賴市場反應，聯準會就必須實時、實地觀察經濟狀況來補強政府與金融市場數據。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國2月消費者信心指數為102.9，低於1月修正後的106與經濟學家預測中值108.5。

標普/凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）房價指數顯示，美國2022年12月全國房價年漲5.76%，創下2020年7月以來最小漲幅，較6月創下的高點下跌4.4%。20大城市房價年漲幅亦放緩至4.65%，低於市場預期的年漲4.8%。10大城市房價漲幅亦放緩至4.4%。美國2022年全年房價上漲5.8%，創下該指數史上第15大漲幅，但遠低於2021年創下的紀錄（漲18.9%）。

ICE美元指數上漲約0.2%，報104.93，2月升值2.8%，為2022年9月以來首度月線收紅。

通常與利率預期連動的2年期美國公債殖利率尾盤漲2.3個基點，報4.816%。(2-1)