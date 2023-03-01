安聯投資管理公司（Allianz Investment Management）首席ETF市場策略師Johan Grahn表示，市場從很多方面都預期事情會更快惡化，將迫使聯準會轉向、或暫停升息、或比聯準會所說的更早降息。然而聯準會的耐力比投資人的更加堅定，所以這又回到了老問題，在這件事上，你真的想與聯準會對抗嗎？在這種情況下，嘗試這麼做仍是一個錯誤。

美國銀行全球研究公司（BofA Global Research）提出警告，聯準會可能將利率調升至近6%，因美國強勁的消費者需求與勞動力市場仍然吃緊，將使央行這場抗通膨戰爭持續更長時間。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，公用事業類股跌1.72%，跌幅最大，其次為能源類股跌1.44%。原物料類股漲0.45%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲0.24%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲0.66%，收在7,092.62點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果跌0.34%，微軟跌0.30%，亞馬遜漲0.50%， Alphabet漲0.21%，特斯拉跌0.92%，Meta漲3.19%，網飛跌0.28%。

道瓊指數成分股以摩根大通漲0.84%，表現最佳；其次為波音漲0.54%。高盛跌3.80%，跌幅最大，其次為默沙東（Merck&Co）跌2.85%。

主要晶片股方面，應用材料漲3.64%，表現最佳。恩智浦漲0.42%，德州儀器漲0.42%，英特爾漲0.12%，高通漲0.09%，美光跌0.14%，超微跌0.24%，輝達跌1.21%。

★焦點股

高盛下挫3.80%，給道瓊指數帶來最大的壓力。執行長David Solomon表示，高盛正在考慮旗下消費者業務的「策略選項」。

Meta Platforms漲3.19%，該臉書母公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將籌組一個新的頂級產品研發團隊，把生成式人工智慧（generative AI）技術與自家產品進行整合。

Snap收漲2.73%，該社群平台宣布旗下Snapchat+將為付費用戶推出名為「My AI」的聊天機器人服務。

Target漲1.01%，該大型零售商上季營收意外增長，但基於美國經濟的不確定性，對2023年的獲利表現看法保守。

蘋果跌0.34%，收147.41美元。路透社報導，蘋果供應商Foxlink位於印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）的組裝廠因大火導致建物部分倒塌，目前已經停產。報導指出，Foxlink是台灣正崴精密工業股份（2392）的子公司，生產iPhone充電器電線。據當地消防部門指出，周一下午該廠發生火災，目前火勢已獲得控制，無人因而傷亡，但工廠大約50%的機具受到損壞，該廠高層通報災損約為10億印度盧比（約1200萬美元）。

微軟跌0.30%，收249.42美元。其Windows作業系統自周二起引進最近升級的AI版Bing搜尋引擎。

PC製造商惠普（HP Inc）盤後漲近3%，其第二季經調整後獲利優於市場預期，並維持全年獲利目標不變，看好削減成本帶來的效益，以及在供應鏈壓力緩解下出貨將增加。

★台股ADR

台積電ADR跌0.26%，收87.07美元，換算台股價格為530.78元。

聯電ADR漲0.87%，收8.13美元，換算台股價格為49.56元。

日月光ADR漲0.28%，收7.17美元，換算台股價格為109.27元。

中華電信ADR跌0.51%，收37.41美元，換算台股價格為114.03元。(2-2)