近年來美中交鋒未有和緩跡象，且從去年底開始，美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，並施壓盟友加入制裁，但荷蘭與日本僅口頭承諾進行出口管制，並未曝光細節。專家警告，管制晶片設備的效果，將是制裁能否成功的關鍵，大陸有能力透過不太先進的設備製造出更先進的晶片或終端產品。

Barron’s報導，拜登政府針對大陸晶片與國家安全的限制措施獲得好評，但限制半導體製造設備出口又是另一回事，因為技術領先的廠商主要是日本與荷蘭，尤其艾司摩爾（ASML）獨家擁有最先進極紫外光（EUV）機台的技術，在成熟製程所需的深紫外光（DUV）機台也處於領先地位。

儘管艾司摩爾沒有出口EUV至大陸，但目前DUV機台仍正常交貨，這恐會成為美國制裁上的破口，研究機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel也強調，「大陸有辦法用不太先進的設備生產出更先進的晶片或超級電腦等終端產品，使用國內技術雖然會花費數十億美元，但他們有上百億的補貼。」

不過美國也不是沒有方法扭轉局面，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問Scott Kennedy表示，如果美國願意，它可以透過外交手段扭轉狀況。報導認為，透過艾司摩爾在加州的子公司Cymer或其他供應商向其施壓，或許是一個方法。

美國若要讓制裁發揮效果，盟友的態度將是一大關鍵，Dylan Patel認為，如果大陸仍然可以自由進口設備，當地設備商的能力很快就會提升，「晶片管制頂多能提供兩、三年的封鎖，所以設備管制相當重要。」