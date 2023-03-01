婚後沒有性生活可以接受嗎？一名人夫哭訴與老婆結婚18年，愛愛次數不到20次，而最後一次做完老婆告訴他「孩子也生了，以後都不用做了」，之後竟開啟長達12年的無性生活，如今人夫已50歲老婆仍堅持分房睡，導致想外遇的衝動越來越強烈，但又放不下老婆18年來的付出。

原PO日前在Dcard發文，與老婆結婚18年來性生活次數不到20次，且全部集中在前面6年，且幾乎都是為了生孩子，分別是婚後第二年為了生老大，以及結婚第五年拚生第二胎，與老婆在結婚前只有過一次她主動親密接觸。

原PO表示，最後一次做是在第二個小孩滿月老婆主動找他，而享受完最後一次後，老婆對他說「孩子也生了，以後都不用做了！」原PO以為是老婆在撒嬌，不以為意，沒想到竟是說真的，12年過去老婆都沒來找過他。

原PO表示，除了無性生活外，其實婚姻過得還不錯，工作、生活、出遊、出國，但失去夫妻生活之後與老婆的關係好像變成大女兒一樣，羨慕其他情侶的戀愛互動，現在他50歲了，老婆名下有他買的車、房子、基金、保險、鑽石項鍊等，平時他也會幫忙照顧小孩、分擔家務，但沒有性的婚姻讓他一直有想外遇的衝動，特別是小孩都能自己睡一間，老婆仍執意分房睡，讓外遇的想法更強烈，「但我不想離婚，都在一起18年了，老婆也是付出很多」，吶喊「我好想要有感情的性生活」。

文PO出後，網友看了紛紛留言：「簡直比鰥夫還可憐，沒得做還要付錢養老婆」、「要不要考慮出家皈依佛門？反正你已經俗世修行18年了」、「認真覺得你是不是被騙婚了，建議找時間認真跟老婆談談」，還有人表示「婚前就知道對方性冷感那幹嘛結」。