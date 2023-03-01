2輛火車1日凌晨在希臘中部地區相撞，數節車廂出軌、起火。

當地時間1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，至少造成26人死亡、85人受傷，現場畫面顯示，數節車廂出軌、起火，現場濃煙密布。

1日凌晨2輛火車在希臘北部靠近拉瑞沙（Larissa）地區相撞，數節車廂出軌，現場濃煙密布。（圖／美聯社）

綜合路透社、美聯社報導，1日凌晨，1輛從雅典駛往北部城市第撒隆尼基（Thessaloniki）的火車，在雅典城以北380公里的拉瑞沙郊外，與另1輛從第撒隆尼基駛往拉瑞沙的載貨火車相撞，希臘消防局發言人表示，這起重大事故至今造成26人死亡、85人受傷，傷者中有25人傷勢嚴重。

1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，導致數節車廂出軌、起火，現場濃煙密布。（圖／路透社）

1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，導致數節車廂出軌、起火，現場濃煙密布。（圖／美聯社）

現場畫面顯示，火車相撞後多節車廂出軌，至少3節車廂起火，窗戶破裂，濃煙密布，車廂殘骸散落附近道路，救難人員拿著手電筒進入車廂，搜索受困乘客。

BREAKING: Two trains collide, catch fire in central Greece, multiple dead and injured



pic.twitter.com/pAqjQPv3Xw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 28, 2023

JUST IN: Cargo train and passenger train collide in Central Greece, several dead multiple injured.. pic.twitter.com/TG9nVmsSmE — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) February 28, 2023

消防局發言人瓦爾塔奎安尼斯（Vassilis Varthakoyiannis）表示，由於2輛火車對撞情形相當嚴重，目前救援行動非常困難。

1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，導致數節車廂出軌、起火，現場濃煙密布。（圖／路透社）

拉瑞沙地區首長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）表示，撞擊力道非常大，前4節車廂出軌，頭2節車廂「幾乎全毀」。

1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，導致數節車廂出軌、起火，車頭全毀。（圖／路透社）

他說目前已經安全撤離250名乘客。出事火車一共載有350名乘客。

1日凌晨，2輛火車在希臘中部拉瑞沙（Larissa）地區附近相撞，導致數節車廂出軌、起火，現場濃煙密布。（圖／路透社）

一名獲救男乘客表示，車廂內旅客相當驚恐，到處呼救；另一名乘客顫抖描述，事發當時，列車緊急大力煞車引爆火花，然後就停了下來，這名乘客坐在第4節車廂，他說他的車廂沒有出軌，不過前面的車廂都出軌，而且被撞爛，火車停下後，他拿了包包敲碎車窗逃生。乘客齊亞穆拉斯（Angelos Tsiamouras）描述：「就像發生地震。」