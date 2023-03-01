一般人家中都會準備急救箱或保健箱，藥師提醒，其中的醫藥用品千萬別放過「使用期限」，以免藥品失效，且「有效期限」並非「使用期限」，前者為未開封狀況下可保存時間；後者為開封後的使用期限。藥師整理出「國人最容易放到過期」的醫藥品，其中，用來沖洗傷口的生理食鹽水因易滋長細菌，開封24小時就應丟棄。

藥師廖偉呈在其臉書粉專列舉常見放過到期的醫藥品：

1. 生理食鹽水：因易滋長細菌，若開封後24小時後，請丟棄。

2. 滅菌紗布：一次使用為限，若開封後有剩餘的紗布應直接丟棄。

3. 優碘藥水：開封3個月後宜換新。

4. 抗生素藥膏：開封後僅能貯存6個月。

5. OK蹦：效期為3年。

6. 透氣膠帶：效期為5年。

至於藥品可以放多久？廖偉呈表示，口服盒裝藥（排裝）都有標示有效期限，若無，建議從拿到藥品當天起算6個月內；如果是口服散裝藥，則以領藥後6個月為期限；磨粉藥品若當次若沒服用完畢即應丟棄；糖漿開封後於室溫可放1個月；外用藥膏開封後以3～6個月為限，若有異狀就應該丟棄；眼藥水/膏，開封後1個月就得丟棄；胰島素則是開封或離開冰箱後1個月為使用期限。

至於大瓶的生理食鹽水開封後的使用期限，廖偉呈表示，若許可字號為藥字號，設計為沖洗傷口的生理食鹽水只能放24小時，因該類產品不會添加抑菌劑；若核准字號為醫器字號，如隱形眼鏡沖洗液，通常會添加抑菌劑，打開後可保存30天；若是保存液、沖洗保存液、浸泡液、消毒液或多功能保存液，通常可保存60天。