武打女星楊麗菁在去年九合一選舉期間，在臉書PO文指驚訝發現新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並重提她3年多前與龔的一段感情，指被對方欺騙、傷害、恐嚇讓她心力交瘁，影射龔是「恐怖情人」；事後龔男不滿，提告楊女違反《選罷法》等罪，台北地檢署1日偵結，認定楊女罪嫌不足，將楊女不起訴。

楊麗菁是於去年11月26日在臉書PO文，指驚訝發現新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並重提她3年多前與龔男的一段感情，指被對方欺騙、傷害、恐嚇讓她心力交瘁。

當時以無黨籍參選新竹市長的龔偉綸曾提聲明回應，指楊提「恐怖情人」一詞以舊事重提、冷鍋熱炒已成慣性，至今已事隔4至5年之久，提醒楊切勿執意操縱媒體，攻擊他的私生活提高自我聲望。最後龔偉綸得到508票敬陪末座，龔不滿提告。

依據檢方資料顯示，龔偉綸因前女友楊麗菁向媒體爆料，指2人短暫交往過4個月，楊發現龔是恐怖情人，雙方分手並互控恐嚇、妨害名譽等罪，事後和解。

龔偉綸曾在2016年登記參選立委，涉及學歷造假，因涉偽造文書罪被判刑3月，可易科罰金確定。他另於2018年登記參選台北市議員期間，未申報政治獻金10萬元，被監察院依違反《政治獻金法》送辦，北檢給予龔男緩起訴處分1年確定，須支付國庫10萬元。