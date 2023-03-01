台9線蘇花公路159.3公里大清水災害路段於今年初大規模崩塌，明隧道慘遭壓毀，需進行鋼棚架組裝工程，該路段即起至31日止，每天上午8時至下午6時止，將採單線雙向機動管制，假日不交管。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園遊客中心販賣部因租約到期，即起暫停營業，遊客如有用餐需求，可赴園區布洛灣及天祥遊憩區。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

假期結束，台8線中橫公路關原、台9線蘇花公路大清水搶修路段即起復工，恢復管制措施，且中橫公路新白楊及文山路段本月起將施作邊坡工程，每日上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘，假日不管制。另，太魯閣國家公園遊客中心販賣部因租約到期，即起暫停營業，遊客如有用餐需求，可赴園區布洛灣及天祥遊憩區。

中橫公路117.4公里關原災害路段去年因地震及大雨影響，大面積邊坡崩塌，公路總局太魯閣工務段挺入搶修雖已恢復通行，迄今仍正進行加固路基及邊坡防護工程，並在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端）設置管制哨，每天開放4個時段通行，為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時，及下午3時至3時10分。

太魯閣工務段考量連假期間中橫公路車流量大，228連續4天假期開放上午7時至下午5時通行，如今假期結束，工程也將繼續施作，該路段即起恢復4個通行時段，沿線142.2公里新白楊路段及165.15文山路段即起也將施作邊坡工程，直至本月31日止，每天上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘，假日不管制。

蘇花公路159.3公里大清水災害路段於今年初大規模崩塌，明隧道慘遭壓毀，經南澳工務段搶修已恢復通行，不過隧道需進行鋼棚架組裝工程，即起至31日止，該路段上午8時至下午6時止，將採單線雙向機動管制，假日不交管。

此外，位在中橫公路上的太魯閣國家公園遊客中心販賣部因租約到期，即起暫停營業，太管處將整修賣店內部後辦理招商，民眾如有餐飲需求，可提早規畫其他用餐地點，或到園區內布洛灣及天祥遊憩區，