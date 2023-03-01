高雄一名林姓男子去年7月在騎樓看到一頂女用安全帽，竟將安全帽拿走，走到暗巷內「打手槍」，並射精在安全帽內，全程僅不到2分鐘。事後，被害女車主聞到怪味，察覺異常報警處理，警方循線逮捕林男；法官依犯毀損他人物品罪，判處林男拘役20日，可易科罰金。

據判決書指出，去年7月12日凌晨，林男徒步行走在一處騎樓，取走一頂置放在機車上之安全帽，前往一旁暗巷中「打手槍」，將精液噴沾在安全帽內襯後，再將安全帽放回機車上，全程僅花了2分鐘。

事後，被害女騎士拿起安全帽準備戴上時，發現上頭沾有不明液體，且散發出奇怪氣味，懷疑遭人噴精猥褻，立刻報警處理。

警方調閱監視器，鎖定涉案的林男，並由鑑驗人員採樣化驗，經與林男DNA比對後，卻認為其精液。

法官審酌林男與女子素不相識，竟任意毀損女子之物品，造成其受有財物損失，未能尊重他人財產法益，所為實非可取；考量其犯後坦承犯行，依犯毀損他人物品罪，判處林男拘役20日，可易科罰金。