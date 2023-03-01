台中市清水地政事務所推廣檔案開放與應用，於官方網站建置「檔案應用專區」，歡迎民眾多加利用，並確保自身權益。（台中市政府提供）

「民眾有知的權利！」台中市清水地政事務所推廣檔案開放與應用，於官方網站建置「檔案應用專區」，提供「機關檔案目錄查詢網」、「法令規定函釋」、「檔案應用申請」、「問題解答Q＆A」及「檔案影音」等檔案應用相關資訊，歡迎民眾多加利用，並確保自身權益。

地政局長吳存金說，依據檔案法、政府資訊公開法及行政程序法規定，民眾基於「事證稽憑」、「權益保障」或「歷史考證」目的，可向政府機關申請「閱覽、抄錄或複製檔案」，且地政公文檔案保存國家地政歷史發展的脈絡，除可提供民眾查閱自身不動產歷程紀錄資料外，更極具研究價值。

清水地政事務所主任吳志偉表示，「檔案應用專區」內，除提供檔案應用相關資訊外，還有檔案加值出版品「來去牛罵頭𨑨迌」、「別再挖錯了」及「古厝說故事」等3本電子刊物，內容豐富。

吳志偉說，也有去年11月4日舉辦的「金檔映像．典藏清水」檔案展相關展出內容，結合網路及攝影技術以360度實境方式線上展出，民眾在家也能一飽眼福；以及「金檔拼圖王」遊戲等你來挑戰，透過遊戲吸收檔案相關知識，提升全民檔案意識並落實於生活中。

清水地所強調，檔案應用3步驟第一查詢「機關檔案目錄查詢網」，向機關提出申請；第二機關以書面通知審查結果；第三申請人至該所應用檔案（閱覽、抄錄或複製），若有任何問題請電洽04-26237141分機508潘小姐。