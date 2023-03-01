海軍一五一艦隊罕見的將在本月七、八日兩天，在桃園竹圍海灘展開兩棲登陸訓練，由於這項演習過去向來在屏東枋山加祿堂操演，今年首度在北部海灘舉行，顯示國軍正針對共軍可能登陸地點實施防衛計畫，此外，根據海軍司令部發布「空層空域操演報告單」，也將首度在該地點實施銳鳶無人機操演。

據了解，海軍海上戰術偵搜大隊將出動銳鳶無人機與北部海域偵巡艦艇共同執行聯合情監偵操演，模擬觀測敵軍登陸及我軍反舟波攻擊，並透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，展現海軍遠距離指管及監偵能力。

海軍一五一艦隊罕見的將在本月七、八日兩天，在桃園竹圍海灘展開兩棲登陸訓練。(翻攝自漁業署官網)

陸軍在今年1月美方宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano）時曾說明，預判動共軍恐會實施四大登陸地點，包含寶斗厝海灘、海湖海灘、或是南部的喜樹海灘，或中部甲南海灘。次次操演的地點就在接近海湖一帶海灘，顯示國軍目前已對此四大地點進行反登陸戰術模擬操演。

海軍司令部表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」之指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，俾建構可恃戰力，捍衛海疆安全。海軍艦艇均依年度兵力使用及訓練計畫執行各項戰演訓任務，有關兵力運用及任務，本軍不予評論。

海軍指出，銳鳶系統為我中科院研發之無人飛行系統，包含載具、導控站及地面支援裝備，能執行目標偵搜、定位、監控及通信中繼等任務。平時，以無人飛行系統結合海軍偵巡艦、機及觀通系統等整體海上兵力，遂行聯合情監偵及不明目標偵搜任務；戰時可支援水面艦遂行作戰，確保我對外海上交通線安全，另於敵船團登陸階段，可協助即時影像提供，有效支援國土防衛作戰。

海軍表示，已在2018年整合資訊鏈，由銳鳶系統鏈結海偵部及水面艦船等預警機制，偵獲目標計軍艦、商船等730艘次。當時海軍也在1月份公開畫面，展現銳鳶無人機曾監偵中共舷號851的北極星號電子偵察艦。