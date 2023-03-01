宵夜來份鹽酥雞、串燒是人生一大享受，雖這些誘人美食背後潛藏高熱量及高鈉危機，不過營養師李婉萍教大家，聰明選擇、搭配，偶爾嘴饞的時候也可以放心吃，「甚至變成減肥時期的理想餐點」。

李婉萍破解10大萬惡宵夜

●鹽酥雞

用纖維較高的地瓜取代蘿蔔糕、芋粿等再製品，搭配雞肉或海鮮類等蛋白質，從青椒、玉米筍、四季豆等蔬菜中選2種。若要喝飲料，可選無糖綠茶。

●串燒

烤焦的食物絕對不可吃。另外，可用生菜包著烤肉吃，餐後配上富含維他命C的水果，例如草莓、釋迦、奇異果、甜柿等，降低自由基對身體的危害。

●關東煮

不喝湯；多選原型食物，例如蘿蔔、香菇、杏鮑菇、海帶、蒟蒻、高麗菜捲等。

●滷味

不要額外加醬汁或調味料；避免選大腸、五花肉、梅花肉等高脂肪肉類，甜不辣、餃類或丸子類等加工食品也別吃；可選豆干、非油炸生豆包、菇類等蔬菜類。

●清粥小菜

吃粥易飽但也餓得快，配菜最好選肉類、魚或蛋等優質蛋白質食材，避開絞肉製品、醃製與罐頭類，青菜挑2樣。

●臭豆腐

盡量以清蒸臭豆腐取代油炸，若吃炸臭豆腐，之後可搭配含維他命C高的芭樂或抗氧化力高的火龍果汁，解高溫油炸的風險。

●水煎包

一次份量約2小顆或1大顆，最好選蔬菜內餡的水煎包，搭配無糖豆漿。

●蚵仔麵線

選擇勾薄芡或完全不勾芡的麵線，盡可能只吃料不喝湯；搭配一盤燙青菜。

●涼麵

醬料只加一半或加水稀釋，搭配生菜沙拉和茶葉蛋。

●泡麵

用煮取代沖泡，並加入蔬菜、菇類或蛋；調味包少量添加，湯淺嚐幾口。若麵體為油炸製成，可先加熱水浸泡一下，把水倒掉再起一鍋水來煮。