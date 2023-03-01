中國海軍飛宣傳片曝殲-35隱形艦載戰機

從中方海軍周一晚發布、為航母艦載機招飛的宣傳片看來，他們即將有觀察家所謂的殲-35新式隱形艦載戰機。

據中方官媒《中國日報》和《環球時報》報導，在片中年輕海軍艦載機飛行員李志飛奉命，要接受充滿挑戰的新任務，當他走向艦載機時，只見出現了一架看似隱形戰機的新機。由於保密考量，艦載機經過模糊處理，但仍可看出，它具備隱形戰機特殊的氣動設計，還有艦載機特有的可摺機翼。然而，它和傳統的殲-15艦載機截然不同。

自從殲-15服役10年以來，這是中方海軍首度暗示，將有新型艦載機。中國軍事專家宋忠平周二指出，雖然戰機輪廓模糊，但從外觀上可以很清楚地辨識出這是隱形戰機。他強調，機翼處於折疊狀態、傾斜雙垂尾，而這些都是殲-35艦載機的特點，「此外，從飛機組合方式，也能看出來這是殲-35，旁邊停放著的是殲-15，這明顯是殲-15和殲-35的搭配組合。」

此外，宋忠平並分析，殲-35身為最新型的艦載機，不但會是「福建」艦的專屬艦載機，很可能也會配屬在「遼寧」艦和「山東」艦上，好發揮一機多用的功能。而宣傳片也預示，在不久的將來，殲-35很可能會率先出現在「遼寧」艦和「山東」艦上，同步展開試飛，為在「福建」艦的相關工作奠定基礎。而殲-35和殲-15可以形成高低搭配，猶如美國的F-35和FA18E/F的搭配般。至於殲-35最大的優勢是隱形，具備強大的對海對空作戰能力，而兩者高低搭配，則能發揮最大的戰力。

「福建」艦2022年6月下水後，動態一直深受外界關注。歷經7個月的繫泊試驗後，它什麼時候會進行海試？宋忠平認為，「福建」艦在繫泊試驗階段應該已經完成大部分內容，下一步就是海試，「『福建艦』在今年進行海試的概率極大，而在海試階段的艦機協調中，殲-35很可能會亮相，或以彈射起飛的方式開展試驗。」

上次中方海軍在宣傳片中的「彩蛋」仍令讀者記憶猶新。2022年4月22日中國海軍在成立73周年之際，發佈了首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，正片結束後，出現了近20秒的畫面： 一位海軍人員接獲母親的電話，而他回道，「三胎」，接著鏡頭依序掠過標有「16」、「17」的航母飛行甲板，以及一處畫面留白，而他則答說「安排」。當時讀者從「三胎」中讀出第三艘航母「福建」艦下水在即，果然「18」在兩個多月後，就舉行了下水命名儀式。