在周一大幅走高之後，周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.47點或0.32%，為461.11點。

CMC市場首席市場分析師 Michael Hewson表示：「無論是西班牙、法國還是德國，歐洲央行基本上都必須將有黏性的通膨因素考慮進去」。

食品價格的上漲，將法國通膨率從7.0%推進到二月的7.2%。

西班牙二月的通膨率為年增6.1%，高於一月的5.9%。

投資人現在預計，歐洲央行在接下來的三月會議中會加息50基點，將基準利率升至3.0%。預計七月的利率會來到峰值的4%。

目前市場目光焦點都放在周四即將公布的歐元區CPI數據。

歐洲基準的德國10年期國債殖利率觸及自2011年來新高水準，歐元區政府債券殖利率上升，也給歐股帶來壓力。

Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管Susannah Streeter表示：「儘管出現了一些放緩的跡象，但通膨仍顯示出頑固不化。歐洲央行預計將繼續緊縮週期，至少到今年夏季為止。有鑑於此，在步入2023年之際，歐洲各銀行的淨利息收入可能會顯著提高」。

歐股在上周出現今年以來最大單周跌幅，主要是市場擔心美國和歐洲央行將提高利率，來對抗頑固的通膨。

西班牙製藥廠Grifols'跌9.1%，報11.5歐元；該公司公布的2023年前景令分析師感到失望，他們原先認為公司獲利率會出現較好的復甦。

拜耳在公布今年營業利益可能下滑之後，股價跌3.9%，報56.3歐元。

醫療保健股跌1.5%，拖累了歐股表現。

瑞典暖氣技術公司Nibe工業跌7.6%，報108瑞典克朗；稍早該公司表示，正考慮收購日本富士通將軍(Fujitsu General)的全部或多數股權。

Ocado跌12.2%，報548.8英鎊；該家線上超市公布全年虧損高於預期。