女星王菲與小11歲的男星謝霆鋒自2014年復合至今愛得低調，去年底在網上突然流傳一段王菲掩面哭著走出餐廳的影片，引發外界猜測兩人是否感情出現狀況。今(1日)港媒報導，疑似王菲的私人社群帳號流出，而她與謝霆鋒的放閃照也隨之曝光，似乎間接說明了兩人感情現狀依舊穩定。

近日王菲的私人帳號疑似曝光，其中一則貼文可見她敷著黑色面膜雙眼瞪大的自拍照，而另一張則是謝霆鋒表情略顯無奈地望向鏡頭，看似是被王菲強迫敷上泥漿面膜，照片曝光後，引來網友推論：「看來兩人之間的感情好著呢 」，另外，有人發現該帳號劉嘉玲及彭于晏皆有追蹤，因此大大增加該帳號就是天后所有的可信度。

王菲與謝霆鋒放閃照流出。（圖／截圖自微博）

事實上，謝霆鋒與王菲的感情相當波折，2000年雙方在慶功會上「世紀牽手」認愛，不久後兩人驚傳分手，2002年謝霆鋒因戲與張柏芝相戀，2006年結婚，但這段婚姻僅維持五年，王菲也一度再婚李亞鵬，之後又離婚，各自經過一段婚姻又恢復單身，2014年王菲與謝霆鋒被拍到在愛巢內互動親密，世紀復合後交往至今相當低調。

然而，先前網路上曾流傳一段王菲披頭散髮掩面快步走出餐廳疑似在哭的影片，雖當時天色昏暗，但可見王菲顯得有些憔悴，而那段時間兩人也鮮少同框，才讓外界懷疑是不是與謝霆鋒感情生變，但當事人都沒回應，如今疑似兩人的私密照流出，不僅打破情變傳言也再度引發熱議。