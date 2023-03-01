中華電郭水義總經理表示，諾基亞與中華電信深化合作，助力中華電信領航台灣5G網路技術與品質不斷前進，驅動創新智慧應用的蓬勃發展，並實踐環境永續、綠色節能政策。中華電信在台灣5G首選品牌的基礎上，將持續推動網路技術演進與應用服務的能量提升，建立長期的競爭優勢基礎，為客戶帶來品質與價值，創造新成長動能。

台灣諾基亞總經理劉明達表示，諾基亞將持續引進5G新設備及功能如先進的AirScale解決方案，支援中華電達成節能減碳與拓展業務目標，並提供5G-Advanced及6G關鍵技術資訊，協助中華信超前布局。

在中華電信推動5G的過程中，諾基亞與中華電延續長期以來的策略夥伴基礎，整合雙方資源從三大面向著手深度合作，以因應新技術發展與漸趨複雜的企業客戶垂直應用網路部署需求。在「5G Advanced/6G新世代網路」方面，雙方將擴大網路新技術合作範疇，提升網路部署與服務提供的彈性與自動化，提供全新的使用體驗和服務。在「5G企業專網關鍵技術」方面，將進一步探索超可靠低延遲通信技術（URLLC）的全球經驗和案例，以利5G企業專網產業生態的擴大推動。