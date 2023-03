黃昭穎表示,手機其實是人類社會的剛性需求,人與人的溝通是不會消失,宏達電是手機起家的,所以未來會持續在這上面去研發,也相信手機的演進會和元宇宙走在同樣一條路上。去年宏達電已經把VR眼鏡和手機結合,讓消費者可以透過眼鏡還看到手機的內容,好比300吋個人劇院,未來勢必會有更高度的整合,也會導入更多應用、Web 3.0技術等。

黃昭穎表示,隨著軟硬體持續演進,元宇宙必然是下一世代的Enternet,其和每個人、每個企業都息息相關,在產業是呈現一橫向發展。目前宏達電在應用上最多得領域包括六大協作,即遠端協作、沉浸模擬、學校教育、醫療、設計(建築、工業、汽車等)以及虛擬線上會議,也看好這六大領域會是發展最快的。

展望2023元宇宙的商業應用趨勢,黃昭穎談到,宏達電預計不僅是消費者產品,應該可以看到全方位的解決方案,現在越來越企業均在探索下世代的元宇宙可以帶來什麼樣的創意,企圖打造元宇宙空間,只是苦於不知道如何切入,而宏達電VIVERSE for Business的服務就是最佳助手,可以讓企業很快的切入這個領域,提供客製化需要的場景,預期今年有很多企業會加入元宇宙領域。就有外資機構預計,到2030年VR終端裝置市場規模上看9~10億套,換言之,非常有可能幾乎到人手一機 ,且平面螢幕上很多沉浸式內容需要透過VR裝置來體驗。

宏達電所謂的VIVERSE for Business,即是提供企業專屬的「平台即服務」內容。過往企業在建構專屬的沉浸式虛擬空間時一直面臨極大的挑戰,現在借助VIVERSE for Business的服務,企業即可簡單地從模組中進行選擇,模塊化設計包含創建虛擬分身、聯繫溝通功能設置至空間外觀和氛圍等設計。VIVERSE與合作夥伴Cityscape就在本屆MWC大會上展示平台模塊式設計,如何讓企業可以選擇虛擬空間的大小和風格,然後再毫不費力地加入其品牌視覺。主題模塊涵蓋公共空間、接待空間、陳列室空間、團隊空間、會議空間和禮堂等空間,供企業自由選擇和建構,企業還可以建造專屬的品牌空間。VIVERSE for Business 並支援跨裝置,包含智慧型手機、平板、電腦或XR設備。