高雄輕軌又發生車禍事故！一名騎乘腳踏車的75歲老翁疑未注意軌道警示燈，穿越人行穿越道時與列車發生擦撞，自行車被捲入列車下無法動彈，老翁則倒地受傷送醫。事故一度造成停駛，目前全線已恢復行駛，這也是今年第3起輕軌車禍事故。

輕軌列車於1日上午7點47分，行經C19馬卡道站與C20台鐵美術館站，站間上行方向，行經人行穿越道時，遭腳踏車碰撞，該輛腳踏車被捲進輕軌車底，司機員立即緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，75歲的羅姓男騎士有背部和手腳擦傷，已送至聯合醫院就診，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C20車站候車，或改搭其他交通工具。

高捷公司表示，事故初步判斷，輕軌列車為可通行狀態，應為腳踏車騎士未注意行穿道警示燈及輕軌來車，擦撞行駛的輕軌列車車頭右側，並造成腳踏車卡住列車車底無法移動，事故期間採C32至C19及C19至C24兩個區段局部運轉，目前於8點31分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

該起車禍為今年第3件事故，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行人或腳踏車穿越輕軌行穿道時，應先注意現場警示燈是否亮起，以及左右輕軌來車方向，先一度暫停確認無來車後，再快速通過勿逗留，切莫違規搶快，以免發生事故。