央視新聞報導，中國大陸常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵2月28日在安理會敘利亞政治人道問題公開會上發言，敦促有關國家立即無條件解除對敘利亞的所有非法單邊制裁，停止人為製造和加劇人道主義災難。

中方表示，持續多年的非法單邊制裁嚴重加劇敘利亞經濟民生危機，極大削弱了敘利亞應對災害能力。在地震、嚴寒、霍亂疫情疊加的人道危機面前，單邊制裁的人道後果更是難以估量。本月，有的國家宣布臨時性放寬對敘單邊制裁，也從側面佐證了問題的嚴重性。中方希望有關政策調整盡快落到實處，真正給人道機構鬆綁，切實便利賑災救災工作。

戴兵強調，必須指出的是，單邊制裁給敘利亞經濟基礎和發展能力帶來系統性損害，臨時性措施是不夠的，部分豁免也是不夠的，我們敦促有關國家立即無條件解除對敘利亞的所有非法單邊制裁，停止人為製造和加劇人道主義災難。

中方同時再次呼籲切實尊重敘利亞主權和領土完整，外國軍隊在敘利亞境內的非法駐紮和非法軍事行動必須結束，對敘利亞境內自然資源的非法掠奪必須立即停止。