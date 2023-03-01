台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.美國升息接近尾聲。2.中國解封後，經濟活動持續恢復正常及市場需求回升。3.庫存調整將逐漸平息。
但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.台灣出口動能疲弱影響基本面業績表現。2.美國通膨緩降走勢。3.地緣政治風險仍在。
台股2月24日全體上市公司總市值為48兆5,529.82億元，較前周五（2月17日）總市值增加788.55億元，周增幅為0.16％。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：AI股、半導體股、PA股、網通股、觀光股、綠能儲能股、軍工股、塑化股、汽車電子及零組件股等，研判本周指數將在15,200—15,800點區間震盪。
台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.美國升息接近尾聲。2.中國解封後，經濟活動持續恢復正常及市場需求回升。3.庫存調整將逐漸平息。
但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.台灣出口動能疲弱影響基本面業績表現。2.美國通膨緩降走勢。3.地緣政治風險仍在。
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