台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.美國升息接近尾聲。2.中國解封後，經濟活動持續恢復正常及市場需求回升。3.庫存調整將逐漸平息。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.台灣出口動能疲弱影響基本面業績表現。2.美國通膨緩降走勢。3.地緣政治風險仍在。