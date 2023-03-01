28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）上周驚傳慘遭殺害分屍，兇嫌疑是前夫一家，昨(2/28)蔡天鳳的家屬到案發現場進行招魂祭拜儀式，眾人泣不成聲。港媒報導，下午出現兩男一女到了現場，朝著案發地趴地又跪又拜，表情哀痛至極，也親自帶了祭品，受訪時他們透露自己曾受蔡天鳳的恩惠，不捨對方就這樣離世，才特地從廣東過來香港，希望送恩人最後一程。

人美心善的蔡天鳳再婚後仍繼續照顧前夫一家人的生活，未料因此引來殺機，她過世消息傳出後，第一時間動物慈善團體「愛豹仕愛心慈善機構」便曬出黑白照片發文，表示蔡天鳳在貓咪「車車」最無助的時候，親自跳出表示要出錢出力，該機構才得以成立，如今聽聞蔡天鳳過世，工作人員哀悼說：「一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我們會為了你的理念一路撐下去」。

隨後該機構表示，為了紀念蔡天鳳，將英文名稱改為「Abby & Paomes Charitable Org」，之後中文名稱也會改變，有律師透露，蔡天鳳每年所捐助機構的錢高達千萬港幣，蔡天鳳老公Chris也是機構的成員之一，雖然目前為了妻子的死相當心碎，未來仍會繼續為該機構貢獻心力。

昨蔡天鳳的母親、婆婆、老公等人到案發現場舉行祭拜儀式，眾人都難過蔡天鳳好心被人利用，遇人不淑，下午又出現3位男女，帶著祭品、花束、紙錢到現場悼念，更舉行跪拜、趴地大禮，據《香港01》報導，3人透露跟蔡天鳳是朋友，過去得到過她的幫忙，才特別過來送蔡天鳳，其中一名男子更不捨表示，蔡天鳳生前樂於幫助別人，「心腸好好」。